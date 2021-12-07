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EXCLUSIV | Haos la Dinamo! Jucătorii s-au revoltat

EXCLUSIV | Haos la Dinamo! Jucătorii s-au revoltat

EXCLUSIV | Haos la Dinamo! Jucătorii s-au revoltat

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 7 dec. 2021, 08:31

Fotbaliştii s-au revoltat şi vor ca antrenorul principal să părăsească echipa din Ştefan cel Mare

Situaţia de la Dinamo nu este deloc una roz.

Fotbaliştii s-au revoltat şi vor ca antrenorul principal să părăsească echipa din Ştefan cel Mare.

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