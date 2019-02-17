Informatica Timișoara, la un punct de prezența în playoff. Bănățenii dau piept cu o contracandidată directă, Poli Iași

Informatica Timișoara joacă la începutul săptămânii unul dintre cele mai importante meciuri din acest final al sezonului regular în prima liga de futsal. Bănățenii au nevoie de un singur punct pentru a-i asigura prezența matematica în playoff-ul campionatului.Înaintea meciului cu Poli, Informatica este pe locul 5, cu 24 de puncte, la egalitate cu FK Odorheiu Secuiesc, și la 11 puncte de echipa care ii poate ameninta prezența în play-off, tocmai rivala din această rundă, Poli Iași.Tinerii fotbaliști timișoreni au un moral foarte bun după calificarea în sferturile de finală ale Cupei României la categoria sub 19 ani, și merg în lot complet în Moldova.Iașiul vine după un eșec drastic, 8-4, la mijlocul săptămânii, în meciul restanță cu Odorheiul și îl are în lot pe Liviu Ruxandari, cel care a petrecut câteva luni în turul campionatului și și la Informatica Timișoara. Ruxandari a și marcat 2 goluri pentru timișoreni în meciul din preliminariile Ligii Campionilor, în întâlnirea cu FC Lynx, campioana Gibraltarului."La Iași sperăm să facem măcar un egal pentru a ne asigura calificarea matematică în play-off. Au pierdut și ei și în Cupă și cu Ciucul, dar au dat patru goluri acolo și au pus și alte probleme. Cred că putem obține și o victorie la cum i-am văzut pe băieți de hotărâți în meciul cu Odorheiul ", a spus înaintea partidei Florin Chiritescu, manager sportiv la Informatica Timișoara.Duelul dintre Futsal Poli Iași și Informatica Timișoara va fi condus de Ovidiu Curta și Mihai Kiuță. La ultima vizita în Copou, timișorenii s-au impus cu 4-0, iar în turul acestui sezon, intr-un meci jucat la Sannicolau Mare, timisorenii au câștigat cu 8-2. Niciunul dintre marcatorii din cele doua meciuri nu se mai află acum în lotul timișorean.