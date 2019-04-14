Victorii muncite pentru ASU Poli și Ripensia, eșec pentru ACS Poli. Scad șansele de salvare pentru echipa lui Răchită

ASU Poli a obținut cea mai clară victorie a sa în acest sezon, Ripensia a câștigat la limită în deplasare, iar ACS Poli este din ce în ce mai aproape de un sezon în liga a III-a.ASU Politehnica nu a avut milă de lanterna roșie a ligii secunde, Dacia Unirea Brăila, în etapa a 30-a a campionatului. Partida părea să ducă spre un scor fluviu după prima repriză. ASU Poli a ratat primele mari ocazii prin Jurj și Cristian Ene, însă în cele din urmă a venit și golul. În minutul 22, o centrare de pe stânga a lui Bedea îl găsește în careu pe același Ene, care deschide scorul. Două minute mai târziu ASU Poli înscrie din nou, după o centrare a lui Scutaru, care îl găsește în poziție de finalizare pe Manea. Brăila nu își revine din șoc, iar în minutul 28 primește încă un gol, după ce Bedea trece fără să aibă mari probleme prin apărarea oaspeților și face 3-0. Cu 10 minute înaintea pauzei, Cherecheș pătrunde și el prin defensiva Brăilei, trimite pe lângă portrul Moldoveanu și face 4-0. În partea a doua a jocului tot alb-violeții au fost la conducerea partidei, însă nu au mai punctat, și s-a încheiat cu scorul stabilit încă de la pauză.Ripensia Timișoara a avut parte de un meci în care a condus pe tabelă și a fost egalată de două ori până să ia cele trei puncte în fata Energenticianului. Băieții lui Alexandru Pelici au deschis scorul după 22 de minute prin Stoica, însă au fost egalați în prelungirile primei reprize după reușita semnată de Robert Petre. La 6 minute de la reluare Ripensia preia din nou conducerea după reușita semnată de Mansour. În minutul 70 o centrare în careul mic al Ripensiei îl găsește pe Cosmin Ionică, iar acest a readus egalarea pe tabelă. Și dacă gazdele au punctat o dată în prelungirile primei părți, a făcut-o și Ripensia, prin Drăghici, care a adus astfel și cele 3 puncte timișorenilor.ACS Poli este singura dintre timișorene care nu a ovbținut vreun punct în această rundă. Fotbaliștii antrenați de Valeriu Răchită au fost învinși cu 1-0 de o candidată la promovare, Chindia Târgoviște. Unicul gol al meciului a venit în minutul 18, dintr-un penalty transformat de Cristian Cherchez.Odată cu aceste rezultate, Ripensia Timișoara ajunge la 39 de puncte și rămâne pe locul 9, în timp ce ASU Politehnica urcă până pe 12, cu 35 de puncte, al 5 lungimi de primul loc retrogradabil. Pentru ACS Poli șansele de salvare sunt din ce în ce mai puține. Formația pregătită de Valeriu Răchită are 22 de puncte, este penultima și e la 11 puncte de primul loc salvator.În runda viitoare, ACS Poli primește vizita celor de la Energeticianul, în timp ce Ripensia va primi vizita lui ASU Poli într-un derby al Timișoarei.