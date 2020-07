În ultimele zile roiuri de țânțari au apărut în mai toate zonele orașului, dar cu precădere în cele în care sunt spații verzi mai întinse sau sunt în apropierea apei. Asta, deși municipalitatea se lăuda nu demult cu demararea unei ample acțiuni de dezinsecție la nivel local, efectuată atât terestru cât și din avion. Atât doar că aceasta nu dă deloc rezultatele scontate.

Rețelele de socializare s-au umplut de postări prin care timișorenii se plâng că nu mai fac față roiurilor de țînțari care îî atacă de cum ies din casă.

„Ne omoara tantariiiiiiiiiii ,parca a umblat in avion aiurea prin oras, a stropit cu coronavirus sau altceva ,dar pentru tantari nimic „

„Dl primar, am mai vazut dezinsectii cu avionul in Timisoara cand dupa avion se vedea un „fum” alb. De daca asta in afara de zgomot nu se intampla nimic! Eu zic ca ar fi bine sa verificati!”

„Am fost in zone tropicale in anotimpul ploios si in 10 zile nu am vazut nici un tantar…aici intr.o singura zi am avut vre.o 20 de muscaturi,ziua in amiaza mare cu soare dogoritor”, sunt doar câteva dintre acestea.

Cum timișorenii s-au adresat direct primarului Nicolae Robu cu rugămintea de a lua măsuri pentru rezolvarea situației, acesta s-a mărginit să le răspundă ca în ultima perioadă a plouat foarte mult și, din această cauză, dezinsecția nu a fost eficientă.