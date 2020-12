Duminică dimineaţa, la ora 8.00, medicilor de la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara, li se administrează prima doză de vaccin împotriva virusului SARS-Cov-2. Printre cei imunizaţi va fi şi cunoscutul medic Virgil Musta, potrivit realitatea.net

„Noi suntem pregătiţi. Duminică, la ora 8.00, începe vaccinarea personalului medical. Am primit 450 de doze, ceea ce înseamnă în jur de 80 la sută din personal. Câteva persoane nu doresc, ceilalţi care nu fac vaccinarea sunt în perioada de incubaţie a unor boli – unii chiar după COVID, alţii au contraindicaţii majore pentru această vaccinare. Noi, văzând zilnic cu ce ne confruntăm, nu putem să rămânem indiferenţi şi să spunem că nu ne vaccinăm”, a declarat Virgil Musta, pentru adevarul.ro.

„E adevărat că au fost studii de scurtă durată, însă tehnologia la ora actuală ne permite să creăm foarte repede, să parcurgem foarte repede anumite stadii de dezvoltare ale unor medicamente sau vaccin, cu la fel de mare performanţă a produsului. Acest vaccin nu are efecte adverse mult mai mari sau mai rele decât marea majoritate a vaccinurilor. Marea majoritate a efectelor sunt la nivelul braţului, acolo unde se injectează, poate apărea o durere, roşeaţă, care în decurs de câteva zile dispare. Mai pot apărea efecte legate de greaţă, astenie, oboseală, ameţeală. Foarte rar au fost depistate efecte mai severe. Dar nici nu se ştie exact dacă aceste efecte s-au datorat vaccinului propriu-zis sau al unei alte comorbidităţi ale respectivului pacient. Am convingerea că va fi bine şi militez pentru vaccinare. Pe de altă parte, vaccinul nu este obligatoriu. Sunt de acord că nimic nu trebuie să fie obligatoriu. Oamenii trebuie să vadă beneficul pe care-l pot avea în urma vaccinării, iar dacă merită atunci să se vaccineze. Acest vaccin are un profil bun de siguranţă. În plus, există riscul ca cei care nu se vaccinează, pentru că e o acţiune la nivel internaţional, să nu se mai poată deplasa dintr-o parte în alta fără un buletin de vaccinare”, a mai spus medicul.

Sursa: Realitatea de Realitatea Medicala