„Un barbat in varsta de 38 de ani condus o autoutilitara pe DN 59 dinspre Jebel catre Deta, iar la un moment dat a efectuat virajul la stanga, fara sa se asigure, pentru a intra intr-o parcare si a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat in varsta de 43 de ani. In urma impactului au rezultat trei victime, respectiv conducatorul auto in varsta de 43 de ani, sotia in varsta de 45 de ani si fetita lor in varsta de 11 ani. Acestia au fost transportati la spital pentru ingrijiri medicale. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa„, au transmis pentru opiniatimisoarei.ro reprezentantii IPJ Timis.

Cei doi soferi au fost testati cu aparatul alcooltest, care a aratat ca niciunul nu bause.

Sursa: Realitatea de Timis