Gunoaiele sunt aruncate pe un teren viran din apropierea caselor. Cei care o fac, sunt, de obicei, soferii unor autoutilitare care dau anunturi prin care isi ofera serviciile pentru debarasarea unor spatii de deseuri. Apoi, in loc sa le duca pe acestea in locurile special amenajate, dar unde ar plati o taxa pentru distrugerea sau depozitarea lor, prefera sa le dea foc, chiar daca este ilegal.

Locuitorii din zona spun ca situatia dureaza de ani de zile: aici vin dube de transport si chiar si carute din care se arunca tot felul de deseuri pe spatiul verde. Asa s-a format in timp o adevarata groapa de gunoi. Oamenii au chemat politia in repetate randuri, dar de prea putine ori oamenii legii au ajuns in timp util pentru a-I surprinde pe cei care arunca deseuri. Iar cand i-au prins, le-au dat amenzi si lucrurile au continuat exact ca si pana atunci. Pentru a ajuta la identificarea celor care aduc si incendiaza gunoaie, cei care stau in zona au facut chiar si filmari ale acestora, pe care le-au predate politiei, tot fara vreun rezultat. Situatia este cu atat mai grava cu cat focul degajat de deseuri este toxic si uneori ameninta sa se extinda, asa ca este nevoie de interventia pompierilor. Iar cei care au ghinionul sa locuiasca in zona nu inteleg de ce autoritatile nu reusesc sa gaseasca o solutie la o problemele lor.

Sursa: Realitatea de Timis