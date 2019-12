O veste surprinzătoare sosea de la București unde, în fața Comitenulul Național Executiv al partidului președintele PSD Timiș, Călin Dobra, își dădea demisia din funcția deținută în cadrul organizației timișene a respectivei formațiuni politice.

Inițial, gestul a stârnit multe comentarii, dar și nedumerirea celor care nu știau de intențiile fostului, de-acum, președinte PSD Timiș. Acesta a simțit nevoia să aducă o clarificare, așa încât a făcut-o pe Facebook:

“Am încheiat un capitol politic, însă activitatea mea politică va continua. Cred cu tărie că principala calitate a unui om politic este moralitatea şi îmi asum rezultatele obținute în județul Timiş. Am acceptat de la bun început să preiau şi să coordonez ceea ce a însemnat activitatea politică județeană. Spun asta chiar dacă nu am fost eu candidatul în niciuna din situații şi în ciuda faptului că stânga politică niciodată nu a fost îmbrățişată de o majoritate în partea de vest a țării. Dar am convingerea că, împreună cu toată echipa, primarii şi membrii organizației, am făcut tot ce era omeneşte posibil să obținem de fiecare dată un scor cât mai bun. Cu toate acestea, am luat hotărârea de a mă retrage, astăzi, de la conducerea PSD Timiş, dar voi rămâne în continuare alături de colegii mei social-democrați timişeni şi alături de organizația județeană din care fac parte de aproape douăzeci de ani. Am luat această decizie din dorința de a mă dedica şi mai mult muncii în interesul tuturor timişenilor şi activității administrative pe care o depun zilnic la Consiliul Județean Timiş, neîntrerupt, de aproximativ opt ani, pentru o reală dezvoltare a județului Timiş. Cu susținerea colegilor mei social-democrați, voi candida şi voi câştiga alegerile pentru preşedinția Consiliului Județean Timiş, la alegerile locale din 2020”, a notat el.

Pe scurt, Călin Dobra vizează încă un mandat la șefia Consiliului Județean Timiș și a renunțat la conducererea filialei județene a PSD pentru a se pregăti cât mai bine în vederea viitoarelor alegeri, mai ales că are cel puțin un contracandidat redutabil.