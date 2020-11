Fostul edil a anunțat pe pagina lui de Facebook că a fost bolnav de coronavirus și dă detalii despre experiența trăită.

Ei, marți, în 03.11, seara, am început să tușesc sec. Miercuri dimineața, mi-am ținut cursul la UPT -online- și până la prânz am fost ok. Apoi, am tușit tot mai rău, astfel că am plecat de la birou acasă și, fără a bănui că am covid, dimpotrivă, convins că e o simplă răceală -deși eu ff rar am răcit-, din precauție, m-am autoizolat, atât eu, cât și soția, care n-a avut nici cea mai mică problemă.