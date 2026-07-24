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Șeful statului Major al Apărării, după incidentul cu drona de la Buzău:”România are militari pregătiți, capabili să ia deciziile potrivite în momente dificile”
FOTO: Arhivă
Publicat24 iul. 2026, 13:37
SursăRealitatea.Net
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a transmis vineri că drona care a pătruns în spațiul aerian al României a fost identificată, urmărită și doborâtă de un pilot român de F-16, în deplină conformitate cu procedurile aplicabile și cadrul legal.
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