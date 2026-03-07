Alertă alimentară: pâine retrasă din magazine după ce au fost găsite bucăți de plastic
Compania Vel Pitar a anunțat retragerea de pe piață a mai multor loturi de pâine, după ce în unele produse au fost descoperite fragmente de plastic.
Decizia a fost luată ca măsură de precauție, în urma unor verificări care au indicat posibilitatea ca anumite produse să fi fost contaminate în timpul procesului de fabricație.
Loturile afectate au fost retrase din magazine, iar consumatorii care au cumpărat aceste produse sunt sfătuiți să nu le consume. Pâinea poate fi returnată la magazinul de unde a fost achiziționată, urmând ca banii să fie restituiți.
Cazul este monitorizat și de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care a anunțat că vor continua verificările pentru a se asigura că produsele neconforme nu mai ajung la consumatori.
Reprezentanții companiei au transmis că investighează incidentul pentru a stabili exact cum s-a produs contaminarea și pentru a preveni apariția unor situații similare în viitor.
