Anunț de la Ministerul Educației. Elevii din Focșani, în singurătate în Dubai, așteaptă repatrierea
Sorin Ion, secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării
Cei 28 de elevi români din Focșani blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian din Orientul Mijlociu se află „în siguranță”, a transmis, luni, secretarului de stat în Ministerul Educației Sorin Ion. Elevii însoțiți de două profesoare trebuiau să ajungă duminică acasă, dar au rămas blocați în hoteluri, sub pază, în așteptarea unor decizii oficiale.
"Prin intermediul Inspectoratului Școlar Vrancea suntem în legătură cu grupul de acolo. Știrile sunt că la acest moment sunt în siguranță, sunt bine", a afirmat secretarul de stat.
Mai mulți români au rămas blocați în Dubai și Doha în urma ripostei de la Teheran. Printre aceștia se numără și un grup de 28 de elevi din Vrancea, care se aflau în excursie alături de două profesoare.
- 21:33 - Istvan Kovacs arbitrează derby-ul Rapid – Dinamo. CCA trimite o brigadă de nivel Champions League în Giulești
- 21:21 - Ediția anului ”Culisele Statului Paralel"! Călin Georgescu revine în studioul Realitatea PLUS, față în față cu Anca Alexandrescu. Duminică, ora 20:55 - VIDEO
- 20:37 - Declarație incendiară a lui Trump în ziua 14 a războiului cu Iranul: „Este o onoare să ucid lideri iranieni”
- 19:49 - Trenuri electrice noi pe rutele lungi din România. Călătoria București – Timișoara durează aproximativ 12 ore
