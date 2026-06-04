Circulația feroviară blocată în județul Timiș din cauza unei defecțiuni la o locomotivă

Sursă: realitatea.net

Circulația trenurilor este întreruptă joi pe ruta Sânandrei - Băile Călacea, în județul Timiș, după ce o ramă electrică a unui tren de călători a suferit o defecțiune și a rămas oprită în linie curentă, blocând, astfel, singurul fir de circulație. Incidentul a dus la afectarea mai multor garnituri.

CFR a anunțat că incidentul s‑a produs la kilometrul feroviar 13+900, unde locomotiva unui tren de călători a rămas imobilizată din cauza unei defecțiuni tehnice.

Pentru că pe această porțiune circulația se desfășoară pe un singur fir, traficul feroviar este momentan blocat până la eliberarea liniei.

Sunt afectate trenurile 78, 73, 3112 și 16023, toate operate de SNTFC CFR Călători. Compania avertizează că, în funcție de momentul reluării circulației, și alte garnituri ar putea înregistra întârzieri.

Reprezentanții CFR transmit că personalul feroviar lucrează pentru remedierea defecțiunii și pentru restabilirea traficului „în cel mai scurt timp posibil, în condiții normale și de siguranță”.