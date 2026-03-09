Cutremur puternic în Turcia, la 164 de kilometri de Izmir: a fost resimțit de populație
9 mar. 2026, 09:23
Actualizat: 9 mar. 2026, 09:23
Cutremur puternic în Turcia, la 164 de kilometri de Izmir: a fost resimțit de populație
Articol scris de Scris de Realitatea de Timis
Un cutremur de intensitate importantă s-a produs luni dimineață în Turcia.
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 4,8 a avut loc luni dimineață la 164 km de Izmir, Turcia. Seismul a avut loc la ora 09:21, ora locală (GMT+3) și s-a produs la o adâncime foarte mică, de doar 7 km, și a fost resimțit de numeroase persoane din apropierea epicentrului.
Din cauza adâncimii reduse, cutremurul a fost simțit mai puternic în zona epicentrului decât ar fi fost un seism de aceeași magnitudine produs la o adâncime mai mare, potrivit Volcano Discovery.
