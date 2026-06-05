Drona explodată în Portul Constanța. Faleza Cazinoului din Constanța, evacuată. S-a emis RO-Alert și pentru Costinești
Explozie dronă/ Portul Constanța
O explozie puternică s-a produs vineri în Portul Constanța, după ce o dronă marină descoperită în apropierea sediului Agenției de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a detonat în circumstanțe care sunt încă investigate. Autoritățile au confirmat că explozia nu a fost una controlată, însă, din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.
Ministerul Apărării Naționale a transmis că dispozitivul identificat este o dronă maritimă utilizată în conflictul dintre Ucraina și Rusia. În urma incidentului, au fost emise mai multe mesaje RO-Alert pentru populația din Constanța și Costinești, avertizând asupra riscului existent în zona litorală.
Situația a determinat activarea Planului Roșu de Intervenție și evacuarea preventivă a unor zone importante din municipiul Constanța. Faleza Cazinoului a fost evacuată complet, iar măsurile de siguranță au fost extinse în întreaga zonă peninsulară. De asemenea, activitatea din Portul Constanța a fost suspendată, instituțiile publice, operatorii portuari și firmele din incintă fiind evacuate preventiv.
Autoritățile subliniază că aceste măsuri au fost luate exclusiv pentru protejarea populației și nu ca urmare a identificării unui nou pericol iminent. Cetățenii au fost îndemnați să își păstreze calmul și să respecte recomandările transmise prin sistemul RO-Alert și canalele oficiale de informare.
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, între orele 11:00 și 12:00 s-ar fi auzit două explozii în largul Mării Negre. Totodată, nava Hercules, aflată în apropierea locului exploziei, ar fi suferit avarii. Alerta a fost extinsă și în alte localități de pe litoral, inclusiv la Costinești, Sulina și Sfântu Gheorghe, unde autoritățile monitorizează permanent evoluția situației.
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