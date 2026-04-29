Iran ridică miza în criza petrolului: taxe noi pentru Strâmtoarea Ormuz

Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează, după ce Iran transmite semnale tot mai ferme în urma contactelor diplomatice cu Rusia. Oficialii de la Teheran vorbesc despre introducerea unor noi taxe pentru tranzitarea Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere din lume.

Mesajele venite din partea Iranului sunt însoțite de un ton tot mai dur. „Actualizăm țintele”, au transmis reprezentanți ai regimului, sugerând o posibilă extindere a presiunilor în regiune.

În paralel, situația din piața energiei devine tot mai volatilă. Prețul petrolului a urcat până la 113 dolari pe baril, pe fondul incertitudinilor legate de conflict și de blocajele din transportul maritim.

În acest context, Emiratele Arabe Unite au anunțat retragerea din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, invocând neînțelegeri cu Arabia Saudită, liderul de facto al cartelului.

Pe plan diplomatic, negocierile dintre Statele Unite și Iran rămân blocate, fără progrese clare către reluarea dialogului.

Înainte de deschiderea bursei de la New York, președintele Donald Trump a încercat să calmeze piețele printr-un mesaj optimist postat pe rețelele sociale, însă reacțiile investitorilor au rămas prudente.

După vizita ministrului iranian de externe la Moscova, presa internațională notează că liderii de la Teheran afișează o încredere sporită, sugerând că se consideră într-o poziție de forță în actualul conflict.