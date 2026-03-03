Mihai Dimian a fost numit ministru al Educaţiei și Cercetării
Mihai Dimian, rector al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.
Mihai Dimian a fost numit ministru al Educaţiei şi Cercetării și va depune jurământul de învestitură, marți, 3 martie, la ora 16:00, la Palatul Cotroceni.
Președintele Nicușor Dan a semnat, marți, decretul în acest sens, după ce premierul Ilie Bolojan i-a transmis marţi propunerea de numire a lui Mihai Dimian în funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării, potrivit unui comunicat al Guvernului.
Rector al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava începând cu anul 2024, Mihai Dimian a coordonat anterior, în perioada 2012-2024, în calitate de prorector al acestei unităţi de învăţământ, activitatea de cercetare ştiinţifică.
Timp de zece ani, în perioada 2006-2016, Mihai Dimian a fost profesor asistent/ profesor asociat - conducător de doctorat la Universitatea Howard, Washington DC, Statele Unite ale Americii.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News