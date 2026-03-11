S-a terminat ședința CSAT de la Palatul Cotroceni după solicitarea SUA privind trimiterea de avioane americane în România
Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-a terminat, după aproape 3 ore de dezbateri privind solicitarea președintelui american Donald Trump privind trimiterea unor trupe în România.
Baza Mihail Kogălniceanu, punct strategic pentru Orientul Mijlociu: Discuții intense despre trupe și aeronave de luptă pe teritoriul României
Analizele recente privind securitatea regională au adus în prim-plan o serie de teme sensibile, de la suplimentarea numărului de aeronave de luptă, până la staționarea unor noi trupe militare pe teritoriul României. Toate aceste criterii au fost dezbătute intens în CSAT, în contextul instabilității internaționale.
Potrivit analiștilor militari, în cazul în care solicitările aflate pe masa CSAT vor fi aprobate, Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu va suferi o transformare majoră, devenind un centru logistic esențial. Obiectivul principal al acestei reconfigurări este poziționarea forțelor aliate cât mai aproape de zona de conflict din Orientul Mijlociu, oferind o capacitate de reacție rapidă și un suport tehnic avansat. O astfel de decizie ar consolida rolul României de pilon de stabilitate pe flancul estic, facilitând în același timp operațiunile de anvergură necesare în noul context geopolitic.
