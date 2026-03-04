Șoc pentru Mario Iorgulescu! Dosarul său va fi rejudecat pentru consum de droguri și alcool la volan
Dosarul lui Mario Iorgulescu, implicat într-un accident rutier soldat cu moartea unui tânăr, ia o nouă turnură. Instanța a decis reluarea procesului în ceea ce privește acuzațiile legate de consumul de droguri și alcool înainte de producerea tragediei.
Hotărârea vine după ce judecătorii au admis o contestație privind modul în care au fost administrate probele în fazele anterioare ale procesului. Astfel, anumite aspecte ale anchetei vor fi analizate din nou, inclusiv expertizele toxicologice.
Mario Iorgulescu este acuzat că s-ar fi aflat sub influența substanțelor interzise și a alcoolului în momentul accidentului, fapt care ar fi contribuit decisiv la producerea tragediei.
Reluarea judecății în acest punct ar putea avea un impact major asupra sentinței finale, în funcție de concluziile la care vor ajunge magistrații.
Avocații apărării susțin că procedurile nu au fost respectate corect și cer reanalizarea completă a probelor, în timp ce procurorii consideră că există suficiente dovezi pentru menținerea acuzațiilor.
Procesul va continua la instanța competentă, urmând ca în perioada următoare să fie stabilit un nou termen de judecată. Cazul a stârnit un interes public major în ultimii ani, fiind considerat unul dintre cele mai mediatizate dosare rutiere din România.
Citește și:
- 21:33 - Istvan Kovacs arbitrează derby-ul Rapid – Dinamo. CCA trimite o brigadă de nivel Champions League în Giulești
- 21:21 - Ediția anului ”Culisele Statului Paralel"! Călin Georgescu revine în studioul Realitatea PLUS, față în față cu Anca Alexandrescu. Duminică, ora 20:55 - VIDEO
- 20:37 - Declarație incendiară a lui Trump în ziua 14 a războiului cu Iranul: „Este o onoare să ucid lideri iranieni”
- 19:49 - Trenuri electrice noi pe rutele lungi din România. Călătoria București – Timișoara durează aproximativ 12 ore
Mai multe articole despre
