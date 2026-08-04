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Un bărbat din Vâlcea, cercetat după ce și-ar fi aruncat câinele de la balcon. Animalul a murit pe loc

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 aug. 2026, 17:41

Un bărbat în vârstă de 30 de ani din orașul Horezu, județul Vâlcea, este cercetat de procurori după ce și-ar fi ucis câinele de companie, pe care l-ar fi aruncat de la balconul apartamentului în timp ce se afla sub influența alcoolului. Potrivit anchetatorilor, animalul a murit în urma impactului. 

Incidentul s-a petrecut în timpul nopții, iar un vecin care a observat cele întâmplate a alertat autoritățile prin apel la 112. La sosirea polițiștilor, câinele era deja decedat.

Oamenii din zonă susțin că bărbatul mai arunca obiecte pe geam atunci când consuma alcool, însă de această dată victima a fost propriul animal de companie. 

Inițial, suspectul a fost reținut, însă instanța a decis ca acesta să fie cercetat sub control judiciar. Dosarul este instrumentat pentru infracțiunea de uciderea cu intenție, fără drept, a unui animal, faptă pedepsită de lege cu închisoare de la doi la șapte ani. Instanța poate dispune, de asemenea, interzicerea dreptului de a deține animale pentru o perioadă cuprinsă între unu și cinci ani. 

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