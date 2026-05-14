Ungaria protestează oficial împotriva unui atac rusesc pentru prima dată de la începutul războiului

Noul guvern al Ungariei, condus de premierul conservator Peter Magyar, a condamnat atacurile recente lansate de Rusia asupra regiunii Transcarpatia din vestul Ucrainei, zonă în care trăiește o importantă comunitate de etnici maghiari.

În urma acestor atacuri cu drone, ambasadorul Rusiei la Budapesta a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru explicații, relatează EFE.

„Guvernul ungar condamnă cu fermitate atacurile împotriva regiunii în care trăiesc şi maghiari”, a declarat Peter Magyar miercuri seară, după prima ședință a noului cabinet desfășurată la Opusztaszer, în centrul țării.

Ministrul de Externe al Ungariei, Anita Orban, l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a cere clarificări privind atacurile care au vizat mai multe localități din Transcarpatia.

Potrivit presei din Ungaria, este pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022, când autoritățile de la Budapesta protestează oficial în acest mod față de un atac rusesc asupra țării vecine.

Atacurile au fost condamnate și de președintele Ungariei, Tamas Sulyok, precum și de Gergely Gulyas, purtătorul de cuvânt al partidului Fidesz, formațiunea care s-a aflat până acum la guvernare.

Fostul premier Viktor Orban, liderul Fidesz și una dintre cele mai apropiate voci de Moscova din Uniunea Europeană în ultimii ani, a condus Ungaria timp de 16 ani, începând din 2010.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a mulțumit lui Peter Magyar pentru poziția exprimată și a subliniat că este nevoie de o „poziție comună” pentru oprirea războiului.