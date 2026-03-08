Viktor Orban cere explicații privind vehiculele unei bănci ucrainene oprite în Ungaria
Premierul ungar Viktor Orbán a comentat incidentul în care mai multe vehicule aparținând unei bănci ucrainene au fost oprite pe teritoriul Ungariei, afirmând că autoritățile de la Budapesta vor să afle exact ce se întâmplă cu banii transportați.
Potrivit lui Orbán, guvernul ungar consideră necesară o clarificare a situației, în contextul în care vehiculele respective ar fi fost implicate în operațiuni financiare legate de Ucraina. „Vrem să știm ce fac ucrainenii cu acești bani”, a declarat premierul, subliniind că transparența în astfel de cazuri este esențială.
Liderul de la Budapesta a precizat că autoritățile ungare verifică documentele și circumstanțele transportului, pentru a stabili dacă au fost respectate toate reglementările financiare și de securitate. Oficialii nu au oferit deocamdată detalii suplimentare despre suma implicată sau despre destinația fondurilor.
Declarațiile lui Orbán vin într-un context tensionat al relațiilor dintre Ungaria și Ucraina, pe fondul divergențelor politice și al pozițiilor diferite privind războiul declanșat de Rusia în Ucraina.
Autoritățile de la Kiev nu au oferit, până în acest moment, o reacție oficială privind incidentul. Investigațiile continuă, iar rezultatele verificărilor ar urma să stabilească dacă transportul respectiv a fost realizat în conformitate cu legislația în vigoare.
