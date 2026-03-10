Volodimir Zelenski vine joi în România. Președintele Ucrainei se va întâlni cu președintele Nicușor Dan
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va veni joi în vizită în România. Potrivit surselor Realitatea PLUS, liderul de la Kiev se va întâlni cu președintele Nicușor Dan.
Este a doua vizită pe care Volodimir Zelenski o efectuează în România, de la izbucnirea războiului din Ucraina. Vă reamintim că liderul de la Kiev a venit pentru prima dată în țara noastră pe data de 10 octombrie 2023 pentru a se întâlni cu fostul președinte Klaus Iohannis, dar și fostul premier Marcel Ciolacu.
De asemenea, președintele Ucrainei s-a întâlnit și cu președinții Camerei Deputaților și Senatului și ar trebuit să susțină un discurs în Parlamentul României, însă a fost anulat în ultimul moment.
- 21:33 - Istvan Kovacs arbitrează derby-ul Rapid – Dinamo. CCA trimite o brigadă de nivel Champions League în Giulești
- 21:21 - Ediția anului ”Culisele Statului Paralel"! Călin Georgescu revine în studioul Realitatea PLUS, față în față cu Anca Alexandrescu. Duminică, ora 20:55 - VIDEO
- 20:37 - Declarație incendiară a lui Trump în ziua 14 a războiului cu Iranul: „Este o onoare să ucid lideri iranieni”
- 19:49 - Trenuri electrice noi pe rutele lungi din România. Călătoria București – Timișoara durează aproximativ 12 ore
