Zile însorite și temperaturi în creștere, mai ales în sud și estul României: cum va fi vremea până la mijlocul săptămânii
România va avea parte de zile însorite și temperaturi în creștere până cel puțin la mijlocul săptămânii viitoare, în timp ce nopțile vor rămâne reci, a anunțat, joi, directorul de prognoze al ANM, Florinela Georgescu.
Zile tot mai calde, mai ales în sud și est
Potrivit Florinelei Georgescu, urmează câteva zile cu cer degajat și fără precipitații, ceea ce va aduce o încălzire treptată a vremii. „Fără precipitaţii, cu un cer mai degajat, deci zile însorite în mare parte a teritoriului în următoarele zile, dar şi cu temperaturi în creştere, în primele trei-patru zile doar în timpul zilei”, a explicat directorul ANM.
Creșterea temperaturilor va fi „destul de spectaculoasă” în sudul și estul țării, zonele cele mai reci în ultima perioadă. Astăzi sunt prognozate maxime între 1–2 grade în nordul Moldovei și până la 9 grade în sud-vest. În zilele următoare, temperaturile vor urca cu 3–4 grade pe zi în sud și est, iar de duminică maximele vor depăși 10 grade în cea mai mare parte a țării, ajungând chiar la 13–14 grade până la mijlocul săptămânii viitoare.
Nopți reci și un posibil episod de ploaie la mijlocul săptămânii viitoare
Deși zilele vor deveni tot mai calde, nopțile vor rămâne reci. „Vor fi încă trei-patru nopţi cu temperaturi mai scăzute, posibil ca noaptea viitoare să fie chiar mai rece decât cea care a trecut”, a avertizat Georgescu. Cerul senin va favoriza scăderi accentuate ale temperaturilor, care pot coborî sub 0 grade în toată țara și până la –10, –11 grade în zonele depresionare.
ANM estimează că nu vor apărea precipitații până la jumătatea săptămânii viitoare, când este posibil „un episod cu ploaie”, după care vremea se va îmbunătăți din nou, cu temperaturi în creștere.
Citește și:
- 21:33 - Istvan Kovacs arbitrează derby-ul Rapid – Dinamo. CCA trimite o brigadă de nivel Champions League în Giulești
- 21:21 - Ediția anului ”Culisele Statului Paralel"! Călin Georgescu revine în studioul Realitatea PLUS, față în față cu Anca Alexandrescu. Duminică, ora 20:55 - VIDEO
- 20:37 - Declarație incendiară a lui Trump în ziua 14 a războiului cu Iranul: „Este o onoare să ucid lideri iranieni”
- 19:49 - Trenuri electrice noi pe rutele lungi din România. Călătoria București – Timișoara durează aproximativ 12 ore
