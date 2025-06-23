AUR: NUMIREA USR LA MINISTERUL MEDIULUI - UN PAS SPRE ECO-DICTATURĂ IDEOLOGICĂ ÎN ROMÂNIA

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a emis o declarație privind cedarea Ministerului Mediului către USR în cadrul negocierilor pentru noua majoritate parlamentară (PSD–PNL–USR–UDMR–Minorități). Formațiunea eco-globalistă USR o propune pe Diana-Anda Buzoianu, președinta Comisiei pentru Mediu din Camera Deputaților, pentru acest portofoliu, decizie considerată de AUR un pas spre „supunerea României față de dogmele tranziției verzi impuse de Bruxelles”.

Deputatul AUR, Valeriu Munteanu avertizează că această numire va accelera politici care blochează dezvoltarea rurală prin extinderea ariilor Natura 2000, fără consultarea comunităților locale. Tranziția verde, aplicată „haotic și punitiv”, ar submina economia națională și ar condamna satele la sărăcie. AUR susține că resursele naturale ale României – păduri, gaze naturale, ape minerale – riscă să fie acaparate de corporații străine, sub pretextul protejării mediului.

„ România, una dintre cele mai puțin poluante țări din UE, este forțată să plătească pentru poluarea altora ”, afirmă Munteanu, criticând „experimentele sociale îmbrăcate în verde”. AUR respinge ideologia extremistă care, sub masca protejării naturii, ar distruge viața românilor. Partidul propune o viziune suveranistă, în care protecția mediului susține dezvoltarea economică și bunăstarea cetățenilor, fără dictate externe.

AUR se poziționează ca apărător al intereselor naționale, militând pentru politici de mediu raționale și refuzând „colonizarea” în numele salvării planetei. Declarația subliniază că partidul va continua să fie vocea românilor împotriva agendelor globaliste, cerând parteneriate pentru dezvoltare, nu impuneri ideologice.