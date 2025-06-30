AUR TIMIȘ, ALĂTURI DE COMUNITATEA DIN PETROMAN LA RUGA TRADIȚIONALĂ: UN OMAGIU ADUS VALORILOR BĂNĂȚENE

Ieri, 29 iunie, satul Petroman, parte a orașului Ciacova, județul Timiș, a fost gazda uneia dintre cele mai așteptate sărbători ale anului: Ruga, un eveniment emblematic care celebrează credința, tradiția și spiritul comunitar al Banatului. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a fost prezentă la această manifestare, marcând un moment de solidaritate și apropiere față de valorile autentice ale regiunii.

Ruga de la Petroman a adunat sute de localnici și invitați, care au participat la slujbe religioase, au dansat pe ritmuri tradiționale bănățene și au împărtășit momente de bucurie în cadrul unei sărbători care unește generații. Reprezentanții AUR au fost primiți cu entuziasm de comunitate, subliniind angajamentul partidului pentru susținerea unei administrații care să respecte și să promoveze cultura locală. „Ciacova este de AUR! Credem într-un viitor construit pe respectul pentru tradiții și pentru oamenii care dau viață acestor locuri”, au transmis aceștia.

Atmosfera a fost completată de ospitalitatea caracteristică Banatului, cu mese pline de preparate tradiționale și muzică populară care a răsunat până târziu în noapte. „Ruga e inima satului nostru. Ne bucurăm că am avut alături oameni care apreciază ce înseamnă Petroman și Banatul”, a declarat un localnic prezent la eveniment.

Advertising

Participarea AUR la Rugă a fost un prilej de a reafirma importanța păstrării identității culturale și a unității comunității. Evenimentul a demonstrat, încă o dată, că tradițiile bănățene rămân un pilon al coeziunii sociale în această regiune.