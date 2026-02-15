Cât va costa mielul de Paște în 2026. Mărturii de la fermieri - VIDEO
Paștele se apropie cu scumpiri și îngrijorări, iar carnea de miel, simbolul tradițional al sărbătorii, riscă să lipsească de pe tot mai multe mese. Ciobanii speră să obțină 45 de lei pe kilogram, însă puțini români își permit să dea banii aceștia.
Ciobanii susțin că sunt nevoiți să vândă mieii la tarife mai mari pentru a-și acoperi costurile, însă cererea este mai mică comparativ cu anii trecuți.
„Realitatea Plus: Cu cât se va vinde carnea ?
Cioban: Să sperăm ca undeva la 45 de lei kg, 40, 45 asa. Pentru noi e foarte greu tot timpul anului. Cand e seceta, cand sunt foarte multe ploi”
Mai mult, prețul furajelor este și el unul ridicat.
Economiștii atrag atenția că inflația ridicată continuă să afecteze puterea de cumpărare, iar sărbătorile din acest an vor fi marcate mai degrabă de prudență financiară din partea românilor.
Citește și:
Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News