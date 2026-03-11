Criza petrolului: Ungaria interzice exportul de țiței și carburanți
11 mar. 2026, 08:30
Ungaria va interzice exportul de țiței și anumiți carburanți. Totodată, guvernul de la Budapesta a decis că va scoate din rezervele de petrol o cantitate pentru 45 de zile.
Ministrul Economiei din Ungaria a anunțat că a interzis exportul de țiței, motorină și benzină cu cifra octanică 95.
Decizia vine ca un răspuns la creșterea prețului petrolului, pentru a limita impactul asupra economiilor și consumatorilor. Nu este singura hotărârea de acest gen luată de Budapesta în ultima perioadă.
Viktor Orban a anunțat recent că va plafona prețurile la combustibili, pentru a proteja maghiarii de consecințele economice dure ale războiului din Orientul Mijlociu.
