Advertising
Economie· 1 min citire
Europa, amenințată de o criză agricolă fără precedent
Seceta a lovit întrega Europă
Publicat19 aug. 2026, 07:27
Sursărealitatea.net
Europa se apropie de o criză agricolă fără precedent, după o vară cu valuri succesive de căldură și secetă severă. Fermierii avertizează că recoltele sunt afectate dramatic. În Franța, producția de legume a scăzut cu până la 60% pentru unele culturi, iar recolta de porumb este estimată să fie cu 35% mai mică decât anul trecut.
Citește și
- 08:26Nu sunt anticipate probleme deosebite în aprovizionarea cu energie electrică
- 08:25Criza stocării de energie: cine blochează investițiile critice și cum pierde România teren în fața Bulgariei
- 07:42Raport: investițiile străine s-au prăbușit în guvernarea Bolojan
- 13:56Motorina a trecut din nou de 10 lei în toată țara, la doar două zile după reducerea accizei
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News