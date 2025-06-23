PROTEST PAȘNIC LA TIMIȘOARA: 2000 DE OAMENI AU PROTESTAT ÎMPOTRIVA MĂSURILOR ECONOMICE ȘI A " LOVITURII DE STAT"

Ieri, 22 iunie, aproximativ 2000 de oameni s-au adunat în Timișoara pentru a participa la un protest pașnic organizat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Manifestația a vizat măsurile economice considerate dure de către organizatori și ceea ce aceștia numesc o „lovitură de stat”.

Protestul s-a desfășurat fără incidente majore, participanții exprimându-și nemulțumirea față de creșterea taxelor și a costurilor de trai, precum și față de decizii politice recente. Organizatorii au subliniat caracterul pașnic al manifestației, dorind să transmită un mesaj ferm autorităților: „Românii nu mai acceptă abuzuri și nedreptăți”.

Liderul AUR, George Simion, a chemat românii la solidaritate și la o prezență cât mai numeroasă în stradă. „ Doar prin proteste pașnice politicienii vor simți puterea poporului și vor renunța la biruri ”, a declarat Lulea, prim-vicepreședinte AUR.

Au existat tentative de intimidare din partea jandarmeriei, prezentă la fața locului, însă fără incidente concrete de violență raportate. În ciuda acestor provocări, protestul a rămas pașnic, iar vocea manifestanților a fost auzită clar, conform organizatorilor.

AUR rămâne alături de oameni și vor continua să lupte pentru drepturile românilor.

Acțiunea din Timișoara reflectă nemulțumirea generală față de situația economică și politică din România. Rămâne de văzut cum vor evolua aceste mișcări în zilele următoare și ce răspuns vor oferi autoritățile.