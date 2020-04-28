Șomajul, evoluție surprinzătoare în Timiș

Conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă , în luna martie, șomajul în județul Timiș nu doar că nu a crescut, chiar dacă multe firme și-au încetat sau suspendat activitatea din cazua pandemiei, ci chiar a scăzut ușor.

Astfel, la nivel județean se înregistrează o rată a şomajului de 0,70%. La sfârșitul lunii martie, comparativ cu 0.76% la începutul aceleiași luni. Aceasta înseamnă că acum 2.449 de persoane au oficial statut de şomer.

Şomajul rămâne mai pronunţat în rândul femeilor, rata fiind de 0,86%, în timp de 0,57% din totalul șomerilor sunt bărbați.