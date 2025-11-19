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Anca Alexandrescu, dezvăluiri de senzație la podcastul „Legende Urbane”, realizat de jurnalistul Mihai Belu – VIDEO

Anca Alexandrescu, dezvăluiri de senzație la podcastul „Legende Urbane”, realizat de jurnalistul Mihai Belu – VIDEO

Anca Alexandrescu, dezvăluiri de senzație la podcastul „Legende Urbane”, realizat de jurnalistul Mihai Belu – VIDEO

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 19 nov. 2025, 08:44

Anca Alexandrescu, candidatul suveranist cu șanse tot mai mari de a câștiga Primăria Generală, a făcut dezvăluiri de senzație în cadrul podcastului „Legende Urbane”, realizat de jurnalistul Mihai Belu. Anca Alexandrescu a dezvăluit și momente inedite despre experiențele pe care le-a trăit atunci când lucra în administrație.

Anca Alexandrescu, candidatul suveranist cu șanse tot mai mari de a câștiga Primăria Generală, a făcut dezvăluiri de senzație în cadrul podcastului „Legende Urbane”, realizat de jurnalistul Mihai Belu. Anca Alexandrescu a dezvăluit și momente inedite despre experiențele pe care le-a trăit atunci când lucra în administrație.

Mihai Belu nu a făcut un secret din faptul că o susține pe colega și prietena sa în cursa pentru București, dar a explicat motivele pentru care crede că aceasta este cea mai potrivită pentru funcția de Primar General.

În discuția pe care a purtat-o cu Anca Alexandrescu, candidata cu cea mai spectaculoasă creștere în sondaje a explicat că în vizitele pe teren a descoperit discrepanțe uriașe între cetățeni și promite să lupte pentru ca bucureștenii să aibă apă caldă, căldură în toate sectoarele, nu doar în partea bogaților. Totodată, Anca Alexandrescu a dezvăluit și ce plan are cu parcul IOR din sectorul 3.

Sursa: Realitatea din AUR

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