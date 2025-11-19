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Politica· 1 min citire
Anca Alexandrescu, dezvăluiri de senzație la podcastul „Legende Urbane”, realizat de jurnalistul Mihai Belu – VIDEO
Anca Alexandrescu, dezvăluiri de senzație la podcastul „Legende Urbane”, realizat de jurnalistul Mihai Belu – VIDEO
Anca Alexandrescu, candidatul suveranist cu șanse tot mai mari de a câștiga Primăria Generală, a făcut dezvăluiri de senzație în cadrul podcastului „Legende Urbane”, realizat de jurnalistul Mihai Belu. Anca Alexandrescu a dezvăluit și momente inedite despre experiențele pe care le-a trăit atunci când lucra în administrație.
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