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Cristoiu, atac la Bolojan după 107 zile la Palatul Victoria: „Guvern ilegitim, țara e condusă de cei care au pierdut alegerile”

Ion Cristoiu

Ion Cristoiu

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat21 aug. 2026, 12:35
SursăRealitatea PLUS

Ion Cristoiu dă de pământ cu guvernul demis chiar în ziua în care se împlinesc 107 zile de când Ilie Bolojan nu vrea să plece de la Palatul Victoria! Analistul spune că în prezent, țara este condusă de partide care au pierdut alegerile, deoarece ele au fost câștigate de PSD și AUR, formațiuni care nu sunt la guvernare, conform Realitatea PLUS.

Ion Cristoiu: „Se împlinesc 107 zile de când la Palatul Victoria se află guvernul ilegitim Ilie Bolojan 2”

Ion Cristoiu critică dur actuala formulă de guvernare și susține că Executivul condus de Ilie Bolojan este „dublu ilegitim”. Analistul invocă atât faptul că Guvernul a rămas la Palatul Victoria după moțiunea de cenzură, cât și componența politică a Executivului.

„Se împlinesc, azi, 107 zile de când la Palatul Victoria se află guvernul ilegitim Ilie Bolojan 2, un guvern USR-ist. Putem spune că avem de-a face cu un guvern dublu ilegitim deoarece, pe lângă rămânerea la Palatul Victoria în ciuda moțiunii de cenzură, avem și un guvern alcătuit din PNL, USR și UDMR, adică din partide care, practic, au pierdut alegerile deoarece ele au fost câștigate de PSD și AUR, partide care nu sunt la guvernare.”

Cristoiu așteaptă momentul în care ultimul ministru va depune jurământul

Analistul spune că plecarea actualului Executiv poate fi considerată încheiată abia în momentul în care ultimul ministru din noul guvern va depune jurământul.

„Putem considera plecarea guvernului în momentul în care ultimul ministru spune «Așa să-mi ajute Dumnezeu!». Așadar, trebuie să așteptăm acest ultim «Așa să-mi ajute Dumnezeu!» care ne va da dreptul să desfacem sticlele de șampanie.”

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