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Politica· 1 min citire
Fostul ministru al Sănătății, atac DUR la adresa USR și PNL
Alexandru Rogobete
Fostul ministru al Sănătății condamnă public dubla măsură de care dau dovadă USR și PNL. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta a cerut în mod ironic introducerea unei noi definiții în dicționarul limbii române, care să cuprindă exact ceea ce se întâmplă acum pe scena politică.
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