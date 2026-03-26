Nicușor Dan a promulgat legea care le interzice agresorilor sexuali condamnați să mai lucreze în școli, spitale sau centre de îngrijire

Președintele Nicușor Dan a promulgat, miercuri, legea prin care agresorii sexuali condamnați, înscriși în Registrul Național al Persoanelor care au comis infracțiuni sexuale, nu mai pot fi angajați sau nu pot desfășura activități de voluntariat în școli, spitale, centre de îngrijire, centre sportive ori în alte instituții, publice sau private, care presupun contact direct cu copii, vârstnici sau persoane vulnerabile.

Actul normativ, inițiat de senatorul USR Ștefan Pălărie, vine să întărească protecția acestor categorii și să împiedice accesul condamnaților pentru fapte sexuale la locuri de muncă în domenii sensibile.

Noua lege prevede, de asemenea, că Registrul Agresorilor Sexuali va include informații despre locul de muncă al fiecărui condamnat, detaliu care nu era până acum consemnat. În plus, persoanele înscrise în Registru vor fi obligate să notifice Poliția atunci când încheie un contract de muncă sau de voluntariat.

Registrul Agresorilor Sexuali a fost creat în 2019, iar în prezent conține informații despre aproximativ 65.000 de persoane.