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Politica· 2 min citire
Peste 120 de persoane riscă să îşi piardă posturile în urma deciziei CCR
Dominic Fritz
Publicat18 aug. 2026, 08:37
Sursărealitatea.net
Cel mai cunoscut nume este cel al primarului din Timişoara, Dominic Fritz.
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