Ungaria modifică Dunărea pentru a salva centrala nucleară Paks. Se redirecționează apa și se construiește un prag permanent în mare viteză

Autoritățile din Ungaria au început lucrări de urgență pentru a împiedica o nouă oprire a centralei nucleare de la Paks, în condițiile în care nivelul Dunării continuă să scadă.
Pentru a crește cantitatea de apă disponibilă în zona centralei, autoritățile redirecționează apă către Dunăre și pregătesc scufundarea controlată a unor barje. Măsurile sunt luate în timp ce specialiștii se pregătesc pentru o nouă scădere accentuată a nivelului fluviului înainte ca situația să înceapă să se îmbunătățească, cel mai probabil, spre sfârșitul acestei săptămâni.
Apa este redirecționată către Dunăre
Începând de luni, de la prânz, un volum suplimentar de 20 de metri cubi de apă pe secundă este eliberat în Dunărea principală din brațul Ráckeve-Soroksár, în zona localității Dömsöd, aflată la aproximativ 50 de kilometri sud de Budapesta.
Măsura a dus deja la o creștere cu aproximativ doi centimetri a nivelului fluviului, scrie euronews.com.
Intervenția este menită să ofere un plus de apă Dunării într-o perioadă în care nivelurile extrem de scăzute creează probleme pentru funcționarea centralei nucleare de la Paks.
La aproximativ 100 de kilometri sud de capitala Ungariei, în apropiere de Paks, autoritățile pregătesc în paralel o intervenție neobișnuită. Două barje urmează să fie scufundate controlat în albia Dunării.
Barjele vor forma un prag temporar
Pentru scufundarea controlată, apa este pompată în interiorul corpurilor celor două barje. Odată umplute, acestea se vor așeza pe fundul fluviului.
Scopul operațiunii este ca barjele să formeze un prag temporar în albia Dunării, astfel încât nivelul apei să crească în zona centralei nucleare de la Paks.
Autoritățile speră că această soluție va permite evitarea unei noi opriri a celei de-a doua turbine aflate încă în funcțiune la centrală, în condițiile în care nivelul Dunării continuă să coboare.
Centrala de la Paks este dependentă de apa Dunării pentru sistemele sale de răcire, iar scăderea nivelului fluviului a impus deja măsuri pentru protejarea funcționării instalației.
Se construiește și un prag permanent
Intervenția cu barjele nu este singura lucrare aflată în desfășurare. Autoritățile ungare au început și pregătirile pentru construirea unui prag permanent în Dunăre, între centrala de la Paks și localitatea Dunaszentbenedek, situată pe malul opus al fluviului.
Guvernul Ungariei a aprobat proiectul de urgență săptămâna trecută, după o inspecție efectuată la fața locului și în urma unei recomandări unanime formulate de experți din domeniile gestionării apelor, energiei și apărării.
Structura va necesita inițial aproximativ 35.000 de metri cubi de rocă. Cantitatea de material utilizată urmează să crească ulterior până la 110.000 de metri cubi.
Potrivit oficialilor, lucrările avansează cu o viteză „amețitoare”, autoritățile încercând să finalizeze intervențiile înainte ca nivelul Dunării să ajungă la valori și mai scăzute.
Următoarele două zile sunt considerate critice
Marți și miercuri sunt considerate zile critice pentru situația de la Paks. Prognozele indică o nouă scădere a nivelului Dunării cu aproximativ 14-15 centimetri.
În aceste condiții, autoritățile încearcă să finalizeze cât mai rapid intervențiile menite să mențină nivelul apei suficient de ridicat în zona centralei.
Situația ar putea începe însă să se îmbunătățească începând de joi.
Precipitațiile prognozate în bazinul austriac al Dunării ar urma să contribuie la creșterea nivelului fluviului, pe măsură ce apa provenită din amonte ajunge în aval.
Până atunci, autoritățile ungare continuă lucrările de urgență, inclusiv redirecționarea apei și pregătirea celor două barje care vor fi scufundate pentru a crea temporar un prag în apropierea centralei nucleare de la Paks.