Trei candidați reținuți pentru fraudarea examenului de Rezidențiat din Timișoara

Trei candidați au fost reținuți pentru 24 de ore după ce polițiștii i-au depistat cu căști audio în timpul examenului de Rezidențiat, organizat duminică, 15 noiembrie 2026, la Timișoara.
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Timiș a comunicat că polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la posibila fraudare a examenului de rezidențiat desfășurat în centrul universitar din Timișoara. Suspendarea activității de evaluare a fost urmată de o acțiune de verificare pe teren.
În urma controlului, autoritățile au identificat patru candidați care purtau asupra lor dispozitive tehnice de comunicare la distanță. Conform IPJ Timiș, acești indivizi foloseau căști audio pentru a primi răspunsuri transmise din afara sălii de examen.
Trei dintre persoanele implicate au fost reținute pentru 24 de ore: un bărbat în vârstă de 42 de ani și două femei, cu vârste de 45 și 46 de ani. Măsura a fost dispunsă pentru infracțiunea de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.