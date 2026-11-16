Trei candidați reținuți pentru fraudarea examenului de Rezidențiat din Timișoara

Publicat 16 nov. 2026, 08:28 Sursă Opinia Timișoarei

Trei candidați au fost reținuți pentru 24 de ore după ce polițiștii i-au depistat cu căști audio în timpul examenului de Rezidențiat, organizat duminică, 15 noiembrie 2026, la Timișoara.

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