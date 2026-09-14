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Social· 1 min citire
O bucată din statuia zeului medicinei din Roma Antică, descoperită la Alba Iulia | VIDEO
FOTO: alba24.ro
Un fragment de statuie care îl reprezintă pe Aesculapius a fost scos la lumină
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