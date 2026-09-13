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Incident sângeros în Timișoara: Tânăr înjunghiat de iubita sa într-un apartament

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris deIonut Dumitrescu
Publicat13 sept. 2026, 07:49
Actualizat13 sept. 2026, 09:14

O vecină a surprins scena șocantă pe geam și a alertat imediat autoritățile

Un conflict izbucnit noaptea trecută într-un apartament situat pe bulevardul Take Ionescu din Timișoara s-a transformat într-o scenă de groază. Un tânăr a ajuns de urgență pe mâna medicilor după ce a fost înjunghiat în spate de propria iubită.

Incidentul a fost observat în direct de o vecină dintr-un bloc alăturat, atrasă de urletele ce răzbăteau prin fereastra deschisă. Femeia a văzut atacul și a observat cum agresoarea a aruncat cuțitul pe geam imediat după comiterea faptei. Martora nu a stat pe gânduri și a sunat la 112.

Intervenția promptă a salvatorilor

Echipajele medicale și polițiștii au ajuns rapid la fața locului. Bărbatul rănit a primit primul ajutor și a fost dus la spital, având o plagă înjunghiată. Poliția a reținut-o pe agresoare pentru audieri. Aceasta s-a apărat susținând că victima ar fi amenințat-o că o va droga și o va părăsi.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili motivele exacte ale faptei. Încadrarea juridică, ce poate varia de la loviri și alte violențe până la tentativă de omor, va fi stabilită în funcție de starea de sănătate a tânărului.

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