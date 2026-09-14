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Social· 1 min citire
Școlile ar putea primi autonomie decizională. Directorii pierd șefia Consiliului de Administrație
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Un nou proiect de lege propune descentralizarea sistemului de educație, dând putere de decizie la nivelul unităților de învățământ preuniversitar.
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