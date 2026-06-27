Primăria Timișoara pune lacătul pe Cantina Săracilor

Primăria Timișoara propune încetarea activității Cantinei Sociale de pe strada Telegrafului, într-o reorganizare DASMT prezentată drept eficientizare.
În locul unui serviciu public cu bucătărie, personal, anchete sociale, contracte și contact direct cu beneficiarii, administrația Fritz promite hrană prin catering și parteneriate cu ONG-uri finanțate public.
O schimbare importantă propusă este încetarea activității cantinei sociale de pe strada Telegrafului. Sprijinul alimentar va continua, dar adaptat nevoilor beneficiarilor: livrarea de hrană la domiciliu pentru persoanele nedeplasabile sau direct în centrele sociale proprii se va realiza prin catering și parteneriate cu ONG-uri care oferă deja sprijin de hrana persoanelor vulnerabile și sunt finanțate de Consiliul Local Timișoara.
Cantina socială a Primăriei Timișoara are peste 100 de ani de existență, perioadă în care mii de oameni cu probleme au avut parte de o masă caldă. În 1917, comunitatea timișoreană a înființat Fundația Francisc Iosif I, cu un capital de 100.000 de coroane, pentru ajutorarea familiilor nevoiașe. de asemenea, tot în aceeași perioadă, Primăria Timișoara a organizat Cantina Săracilor, care oferea gratuit masa zilnică la sute de familii sărace.
Compartimentul Management Cartiere din cadrul Primăriei va fi integrat în structura DASMT prin cei 10 manageri de cartier vor continua să identifice provocări din cartiere pentru timișoreni dar vor colabora și cu specialiștii direcției pentru identificarea persoanelor vulnerabile, a vârstnicilor aflați în risc și a copiilor care au nevoie de sprijin, facilitând accesul acestora la servicii specializate, în cazul votului pozitiv al Consiliului Local.