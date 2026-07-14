Campanie masivă împotriva Argentinei: 5 milioane de semnături pentru excluderea naționalei de la CM 2026

Publicat 14 iul. 2026, 09:33 Sursă Realitatea.Net

O inițiativă fără precedent zguduie lumea fotbalului înainte de Cupa Mondială din 2026. Peste 5 milioane de microbiști din întreaga lume au semnat o petiție online prin care cer excluderea Argentinei din competiție, acuzând un tratament preferențial și decizii de arbitraj controversate în favoarea naționalei conduse de Lionel Messi.

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