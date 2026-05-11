Răzvan Marin, campion în Grecia cu AEK Atena
Răzvan Marin a devenit campion al Greciei cu AEK Atena, după victoria obținută de echipa sa în fața lui Panathinaikos, scor 2-1, printr-un gol marcat în prelungiri.
Succesul i-a asigurat lui AEK titlul cu două etape înainte de finalul sezonului. Mijlocașul român a fost titular, a jucat 86 de minute și a primit nota 6,9 pe Sofascore.
După meci, Marin a transmis un mesaj pe Instagram, în care a vorbit despre importanța victoriei, energia fanilor și concentrarea echipei.
Ajuns la AEK în vara trecută, după experiența din Serie A, internaționalul român a devenit unul dintre cei mai apreciați jucători ai formației.
El a adunat 7 goluri și 9 pase decisive în toate competițiile, iar presa greacă a remarcat că mulți l-au subestimat la început.
