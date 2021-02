Un pieton a fost lovit de o masina in timp ce traversa regulamentar bulevardul Pestalozzi din Timișoara. Soferul, in varsta de 97 de ani, a fugit de la locul accidentului, insa a fost depistat la scurt timp.

„Un barbat in varsta de 97 de ani a condus un autoturism pe strada Pestalozzi, iar la un moment dat a surprins si accidentat un pieton in varsta de 74 de ani. Ulterior, barbatul in varsta de 97 de ani a parasit locul accidentului, fiind depistat la scurt timp pe bulevardul Corneliu Coposu. In urma impactului, a rezultat o victima, respectiv barbatul in varsta de 74 de ani, fiind transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului„, transmit reprezentantii IPJ Timis.

Sursa: Realitatea de Timis