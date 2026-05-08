Bărbat cercetat după incendiul care a distrus patru mașini în Timișoara / VIDEO

Un bărbat de 35 de ani a fost identificat de polițiști ca fiind persoana bănuită că a provocat indirect incendiul care a distrus patru autoturisme într-o parcare din Timișoara.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 5 mai 2026, în jurul orei 19:10, pe Calea Bogdăneștilor, în zona Circumvalațiunii.

Flăcările au cuprins mai multe mașini parcate lângă un bloc, iar pompierii au stabilit ulterior că incendiul ar fi pornit de la vegetația uscată aprinsă pe un spațiu verde din apropiere, potrivit opiniatimisoarei.ro .

Potrivit IPJ Timiș, în urma cercetărilor și a probelor administrate, polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara au stabilit că bărbatul ar fi dat foc vegetației, iar flăcările s-au extins apoi la autoturismele parcate. Acesta este cercetat pentru distrugere, fiind reținut inițial pentru 24 de ore și dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Ulterior, pe 7 mai 2026, magistrații au dispus față de el măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Bărbatul riscă să suporte și pagubele produse de incendiu.