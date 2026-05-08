Lista oficialilor care merg la parada de la Moscova. Un singur lider european participă

Kremlinul a transmis că Rusia nu a adresat invitații oficiale speciale pentru parada militară de Ziua Victoriei organizată pe 9 mai la Moscova, însă mai mulți lideri străini și-au exprimat dorința de a participa la eveniment.

Anunțul a fost făcut de consilierul prezidențial Iuri Ușakov, citat de agenția TASS.

Printre oficialii care vor fi prezenți la Moscova se află și premierul Slovaciei, Robert Fico, considerat singurul lider din Uniunea Europeană care va participa la festivitățile organizate de Vladimir Putin.

Potrivit Kremlinului, președintele rus va avea în zilele de 8 și 9 mai mai multe întâlniri cu lideri străini veniți în capitala Rusiei.

Pe 8 mai, Vladimir Putin urmează să participe la o cină informală împreună cu președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko. Cei doi vor discuta despre relațiile bilaterale, dar și despre situația internațională și regională.

În ziua paradei, liderul de la Kremlin va organiza o recepție oficială pentru delegațiile străine și invitații de onoare.

Tot pe 9 mai sunt programate mai multe întâlniri bilaterale, inclusiv cu premierul slovac Robert Fico, regele Malaeziei Sultan Ibrahim și președintele Laosului, Thongloun Sisoulith.

De asemenea, Putin va discuta și cu liderii regiunilor separatiste Abhazia și Osetia de Sud, Badra Gunba și Alan Gagloiev. Kremlinul a precizat că președintele rus va avea și o întrevedere tête-à-tête cu regele Malaeziei, organizată la solicitarea acestuia.

În plus, liderul rus urmează să se întâlnească și cu reprezentanți ai conducerii Republicii Srpska. Pentru data de 10 mai, agenda internațională a lui Vladimir Putin nu include alte evenimente oficiale, potrivit informațiilor oferite de Kremlin.