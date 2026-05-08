Prețuri actualizate la Metrorex. Ce tarife sunt acum pentru bilete și abonamente

Metrorex a propus majorarea tarifelor pentru biletele și abonamentele de metrou, însă decizia finală urmează să fie luată de Ministerul Transporturilor.

Deși noile prețuri ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 mai 2026, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Măruță, a propus amânarea măsurii pentru încă 60 de zile.

În prezent, o călătorie cu metroul în București costă 5 lei. O cartelă cu două călătorii are prețul de 10 lei, iar pentru 10 călătorii călătorii, tariful este de 40 de lei.

Ultima modificare importantă a tarifelor Metrorex a avut loc în 2021, când prețul unei călătorii a crescut de la 3 la 5 lei.

Comparativ cu alte capitale europene, transportul subteran din București rămâne mai accesibil. În Londra, o călătorie cu metroul poate costa între 3 și 3,8 euro, în timp ce în Berlin prețurile ajung între 3,5 și 4,5 euro.

În Paris, o călătorie cu metroul costă 2,55 euro și permite utilizarea mai multor mijloace de transport în comun din oraș, inclusiv autobuze și trenuri urbane. În ceea ce privește abonamentele Metrorex, tarifele actuale sunt următoarele:

abonamentul de 24 de ore costă 12 lei;

abonamentul pentru 72 de ore are prețul de 35 de lei;

abonamentul săptămânal costă 45 de lei;

abonamentul lunar este 100 de lei;

pentru șase luni, abonamentul costă 500 de lei;

abonamentul anual are un preț de 900 de lei.

Rămâne de văzut dacă Ministerul Transporturilor va aproba majorările propuse de Metrorex după expirarea perioadei de amânare.