Descinderi în Timiș după crima șocantă din Cenei: droguri și arme găsite de anchetatori. Cinci persoane, duse la audieri

Polițiștii și procurorii DIICOT au descins, joi, în localitateatimișoreană Uivar, într-o acțiune care vizează furnizorii de droguri ai adolescenților implicați în uciderea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din Cenei. Cinci persoane au fost duse la audieri.

Din primele informații, ofiţerii antidrog au făcut, joi dimineaţă, 5 percheziţii la Uivar, fiind vizaţi furnizorii de stupefiante care le-au dat drogurile celor care i-au aprovizionat pe ucigaşii lui Mario Berinde, potrivit realitatea.net .

În urma percheziţiilor au fost găsite aproape un kilogram de drog numit cristal şi un kilogram de marijuana, precum şi un pistol.

Totodată, cinci suspecţi au fost duşi la audieri la sediul DIICOT Timişoara.

În 24 ianuarie, procurorii DIICOT din Timişoara şi poliţiştii antidrog au făcut percheziţii la trei adrese din localitatea Cenei, judeţul Timiş, la locuinţele celor doi băieţi de 15 ani implicaţi în uciderea prietenului lor de aceeaşi vârstă, Mario Berinde . Percheziţiile au avut loc după ce cei doi băieţi au declarat că ar fi consumat droguri, după crimă.



Şi băiatul de 13 ani care a participat la crimă ar fi consumat droguri, analizele indicând posibila prezenţă a marijuanei. Procurorii DIICOT au anunţat că au deschis un dosar penal şi fac cercetări, fiind vizaţi un tânăr de 17 ani şi unul de 24 de ani.

”Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, începând cu vara anului 2025, tânărul de 24 de ani, în mod repetat, ar fi pus la dispoziţia celeilalte persoane cercetate de 17 ani, diferite cantităţi de canabis, pe care acesta fie le-ar fi pus la dispoziţia altor trei minori (cu vârste cuprinse între 13 şi 15 ani), ori le-ar fi consumat împreună cu ei”, arătau Poliţia şi DIICOT.



În urma celor trei percheziţii făcute în localitatea Cenei, în locuinţa tânărului de 24 de ani au fost descoperite şi ridicate aproximativ 110 grame de canabis, un grinder, un cântar electronic, precum şi alte mijloace de probă.

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara au dispus reţinerea celor doi tineri, de 17 şi 24 de ani.