Fostul ministru al Transporturilor Radu Berceanu, huiduit și evacuat de jandarmi de la manifestația pro-Bolojan din Piața Victoriei

Fostul ministru Radu Berceanu a fost scos din mulțime și escortat de jandarmi în afara Pieței Victoriei, luni seară, în timpul unei manifestații de susținere pentru premierul Ilie Bolojan.

Protestatarul Marian Ceaușescu s-a certat cu fostul ministru al Transporturilor, luându-l în primire în stilul caracteristic și strigându-i „Borfașule”.

Incidentul a avut loc după ce participanții la protest au început să îl huiduie pe Berceanu, scandând lozinci precum „Hoții”, „Ne-ați sărăcit!”, „Ne-ați terminat!” și „La pușcărie, penalilor!”. Atmosfera s-a tensionat rapid, iar forțele de ordine au intervenit pentru a preveni escaladarea situației.

Potrivit imaginilor, fostul ministru a fost înconjurat de jandarmi și condus în afara perimetrului manifestației, fără a se înregistra incidente violente.

Câteva sute de persoane s-au adunat în Piața Victoriei pentru a-și exprima sprijinul față de premierul Ilie Bolojan, într-o manifestație autorizată. Protestul s-a desfășurat pe fondul tensiunilor politice din ultimele zile.